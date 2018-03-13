Пресс-секретарь клиники Зита Каткене сказала, что роды проходили нормально, чтобы выяснить причину смерти проводят вскрытие.

Мать новорожденного Довиле Лейнартайте рассказала, что это был второй ребенок, роды были тяжелее первых.

"В 13 ч. сделали эхоскопию, все было в порядке, я рожала 18 часов, врачи сказали, что ребенок повернулся попкой, – рассказала женщина. – Я не знаю, есть ли смысл кого-то винить, но если врачи что-то упустили, было бы неплохо, если бы такое больше не повторилось".

Кесарево сечение не делали, а когда малыш родился, он не заплакал. Врачи вынесли его из родильной палаты и потом сообщили, что он умер.

Причина смерти пока неясна.

"Я думаю, врачи что-то упустили, мне сложно понять, ведь все время беременности я ходила к гинекологам, делали анализы, все было в порядке, – сказала Лейнартайте. – Кесарево не делали, воды были зелеными, ребенок должен был родиться попкой. Все это как-то странно.

Ребенок родился, не заплакал, потом врачи его реанимировали, сначала он плакал, потом положили в инкубатор, а затем сообщили, что он умер".

Мать умершего новорожденного сказала, что врачи пока точную причину смерти назвать не могут: "Может, порок сердца, инфекция или увеличенная печень, – сказала она. – Ждем результатов вскрытия, тогда станет яснее".

"Перед родами не было никаких подозрений относительно состояния плода, роды протекали нормально, ждем выводов судмедэкспертов, – сказал глава клиники Линас Ровас. – На данный момент мы не видим ошибок, которые были бы вызваны человеческим фактором".