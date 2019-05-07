Трагедия в Швенченском районе: мотоциклист помахал рукой отцу, а вскоре после этого разбился

DELFI выяснил, что сообщили о ДТП на дороге Швенченис-Вильнюс, в деревне Тадарина. С дороги в лес съехал мотоциклист, мотоцикл врезался в деревья. Мотоцикл съехал с дороги, несмотря на ограждения.

Когда на место происшествия приехала полиция, мотоциклист был без сознания, он получил серьезные травмы. Мужчина оказался под мотоциклом, из топливного бака вытекало топливо.

На место происшествия приехали врачи и пожарные-спасатели. Жизнь пострадавшего спасти не удалось.

Отец погибшего рассказал, что видел сына перед его смертью - он проезжал мимо и помахал отцу рукой.