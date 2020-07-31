aA
В Шилутском районе в четверг скончалась малолетняя девочка.
Žvakės
Žvakės
© Shutterstock

По данным полиции, около 4 ч. утра в Шилутском районе в доме, в кровати обнаружили девочку (2016 г.р.) без сознания. Ее увезли в больницу, где она скончалась.

Полиция выясняет обстоятельства и причину смерти ребенка.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

С субботы в Литве возвращают обязательное ношение масок в помещениях  весточка министру (24)

В минувшую среду правительство Литвы решило с 1...

Šiauliai Šiauliai Šiauliai

В Шяуляй наплыв туристов: некоторые и поверить не могут, что в этом городе так хорошо (29)

Если вы соберетесь провести выходные в Шяуляй ,...

Борьба с коронавирусом в Литве: Кубилюс сказал, что делал бы иначе (54)

Член Европарламента от консерваоров Андрюс Кубилюс...

Глава Минздрава вернулся из отпуска и принялся за решение проблем (5)

После инцидента с серверами e.sveikatа в Центре регистра...

Торговца американскими автомобилями в Литве подозревают в сокрытии почти миллиона евро (1)

Вильнюсское управление Службы расследования...

|Maža didelių žinių kaina