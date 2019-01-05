Департамент полиции сообщил, что 5 января, около 2 ч. в Пабраде (Швенченский район) в доме женщина (1980 г.р.) ножом ранила своего сожителя (1982 г.р.).
Мужчина, получивший ножевое ранение в шею, скончался.
Женщина была пьяна (2,80 промилле). Ее закрыли в КПЗ.
В доме находились четверо детей. Троих малолетних детей передали в дом опеки. Младшую взяли родственники, поскольку девочка уже ходит в школу.
По сведениям DELFI, младший из детей 2017 г.р.
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