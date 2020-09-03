Трагедия в Мажейкяйском районе: погибли мужчина и женщина

Погибли мужчина и женщина, ехавшие в легковушке.
По данным Департамента полиции, ДТП произошло, возможно, из-за того, что у тягача лопнуло колесо. Тягач столкнулся с тремя легковушками.
Погиб водитель (1978 г.р.) Hyundai Santa Fe и женщина (1985 г.р.), управлявшая автомобилем Toyota Avensis. Люди. которые были в третьем легковом автомобиле, не пострадали. Водитель тягача получил травмы и был доставлен в больницу.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава Литвы о прекращении свободных поездок в Латвию: хотя бы успели отдохнуть летом (42)
Премьер -министр Латвии Кришьянис Кариньш 2 сентября...
Мария Колесникова в интервью Delfi: "Власти хотели бы, чтобы я уехала, но я никуда не уеду" (112)
Член президиума координационного совета оппозиции,...
Президент Литвы об отравлении Навального "Новичком": шокирует то, что эта новость уже не шокирует (245)
Новость о том, что российский оппозиционер Алексей...
Третьеклассница потеряла маску, в школу ее не впустили: ребенок стоял и плакал за дверью (59)
1 сентября, почти полгода спустя ученики вернулись в...
Насмешка со стороны государства: за 12 соток земли в престижном месте Каунаса – смешные деньги (15)
2629 евро . Такую компенсацию за национализированные в...