Трагедия в Купишкском районе: на дорогу выбежала косуля, погибла девушка

17 августа, в 20.45 ч., в Купишкском район, у деревни Найвяй, на дороге Рокишкис-Паневежис перед автомобилем Honda C-HR, которым управлял мужчина (1974 г.р.), выбежала косуля. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся.
Водитель и 45-летняя пассажирка получили несерьезные травмы. Погибла ехавшая с ними девушка (1997 г.р.) она скончалась по дороге в больницу.
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