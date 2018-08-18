Трагедия в Купишкском районе: на дорогу выбежала косуля, погибла девушка

17 августа, в 20.45 ч., в Купишкском район, у деревни Найвяй, на дороге Рокишкис-Паневежис перед автомобилем Honda C-HR, которым управлял мужчина (1974 г.р.), выбежала косуля. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся.