28 сентября, в 8.40 ч. в Кретингском районе, у деревни Кретингсодп, пассажирский поезд насмерть сбил находившегося на железнодорожном полотне несовершеннолетнего (2001 г.р.) на велосипеде.
По предварительным данным, ребенок был в наушниках и, возможно, не услышал приближающийся поезд.
У нас технические проблемы. Пожалуйста, попробуйте позже.
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