Трагедия в Кельмеском районе: перевернулся автомобиль, погиб водитель

12 августа после обеда произошло несчастье в Кельмеском районе. Сообщается, что перевернулся автомобиль, и погиб молодой водитель.
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Полиция сообщает, что около 13.25 ч. на ул. Сленё, в деревне Майроню, (Кельмеский район) съехал с дороги и перевернулся автомобиль Opel Vectra, которым управлял гражданин (1993 г.р.).

Водитель погиб.

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