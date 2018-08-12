12 августа после обеда произошло несчастье в Кельмеском районе. Сообщается, что перевернулся автомобиль, и погиб молодой водитель.
Полиция сообщает, что около 13.25 ч. на ул. Сленё, в деревне Майроню, (Кельмеский район) съехал с дороги и перевернулся автомобиль Opel Vectra, которым управлял гражданин (1993 г.р.).
Водитель погиб.
Зарегистрированные (0) Анонимные (0)
Убийство в Рокишкском районе: подозреваемый задержан
Департамент полиции Литвы сообщает, что в в Рокишкском...
Трагедия в Кельмеском районе: перевернулся автомобиль, погиб водитель
12 августа после обеда произошло несчастье в Кельмеском...
В Вильнюсе нетрезвый водитель на BMW снес ограждения (11)
В воскресенье утром в Вильнюсе полиция усмиряла...
Трагическое происшествие в Мариямполе: скончался избитый подросток задержаны подозреваемые (6)
Мариямпольская полиция получила сообщение о том, что на...
TOP новостей
Жительница ночлежного дома: прямо скажу – живи и радуйся (11)
"За ночлег я плачу 24 евро с чем-то в месяц. За свет и воду...
1 сентября в Литве будет ограничена продажа алкоголя (47)
В этом году учебный год в Литве начнется не 1, а 3...
Энтузиасты хотят поднять литовский флаг в космос (63)
Несколько энтузиастов, работающих в сфере технологий,...
Клиенты атакуют магазин джинсов в Паланге (26)
В самом центре литовского курорта Паланга , рядом с...
Вильнюсская мэрия: стоимость дворца профсоюзов установит суд (7)
После того как кредиторы компании VIPC Vilnius , которая...