Трагедия в Каунасском районе: перевернулся автомобиль, один человек погиб

В воскресенье после обеда в Каунасском районе произошло ДТП: в перевернувшемся автомобиле обнаружили тело человека.
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2 сентября, в 12.26 ч. поступило сообщение о ДТП. Звонивший информировал о том, что перевернулся автомобиль Opel, сообщает kaunas.kasvyksta.lt.

По данным сотрудников Каунасского районного комиссариата полиции, на дороге между Пилиуоной и Вайшвидавой часто гибнут люди. В это ДТП два человека пострадали, один погиб на месте.

Полиция сказала DELFI, что в машине было трое мужчин. Жизни пострадавших опасность не грозит.

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