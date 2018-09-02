Трагедия в Каунасском районе: перевернулся автомобиль, один человек погиб

2 сентября, в 12.26 ч. поступило сообщение о ДТП. Звонивший информировал о том, что перевернулся автомобиль Opel, сообщает kaunas.kasvyksta.lt.

По данным сотрудников Каунасского районного комиссариата полиции, на дороге между Пилиуоной и Вайшвидавой часто гибнут люди. В это ДТП два человека пострадали, один погиб на месте.

Полиция сказала DELFI, что в машине было трое мужчин. Жизни пострадавших опасность не грозит.