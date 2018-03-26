Мы получили сообщение о том, что горит дом, в котором есть люди. Приехав, увидели дом в клубах дыма", - сказал спасатель Артурас Бобинас.

"Открытого пламени не было, поскольку все окна были закрыты, двери заперты. Чтобы попасть внутрь, пришлось выломать дверь, поскольку на окнах были решетки. Спасатели вошли в дом и стали искать людей", - продолжил он.

По словам спасателя, весь дом был в дыму, что осложняло поиски.

"Мы нашли двоих детей. Девочка была в кроватке, а мальчик на соседней кровати. Оба они были без сознания", - сказал Бобинас.

"Взрослых дома не было. Через 10-15 минут вернулась мать. Она была в шоке. Мы реанимировали детей до приезда врачей", - рассказал спасатель.

Дети отравились угарным газом.

"Ожогов было немного. Они отравились угарным газом", - сказал спасатель.

"Потолки в доме были пластмассовые, а пластик - очень вреден, его наличие могло ускорить распространение огня", - заметил Бобинас.

Причина пожара пока неизвестна. Известно лишь, что источник огня, вероятно, был на кухне.



По словам знакомой семьи, отец детей несколько дней назад уехал за границу. "Я была знакома лишь с ним, слышала, что несколько дней назад он уехал за границу", - рассказала женщина.

Пожарные-спасатели вынесли из дома 2-летнюю девочку, а через несколько минут и ее 5-летнего брата. По словам пожарных, детей реанимировали, но тщетно, оба они скончались.

По предварительным данным, когда начался пожар, матери дома не было. Она вернулась, когда пожарные тушили огонь. Женщине потребовалась помощь врачей.

Во время пожара погиб и кот.