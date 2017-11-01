Трагедия в Каунасе: после столкновения с фурой погиб водитель внедорожника

1 ноября вечером, около 17.30 ч., в Каунасе, на ул. Х.ир О.Минковскю столкнулись тягач Mercedes Benz и внедорожник Toyota Land Criuser.
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Погиб водитель внедорожника.

На место происшествия были вызваны спасатели. Они вытащили из внедорожника тело водителя.

На месте ДТП, на участке площадью около 200 м, вылилось топливо.

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