aA
Единый центр помощи сообщил о трагическом ДТП в Калварийском районе.
Трагедия в Калварийском районе: в дерево врезался автомобиль, водитель погиб
© DELFI / Ainis Gurevičius

Сообщение было получено в 16.25 ч.

По предварительным данным, на дороге Калвария–Юргяжеряй, у ботанического заповедника Юргяжериса, автомобиль Audi съехал с дороги и врезался в дерево. В ДТП погиб водитель.

Представитель Департамента пожарной безопасности и обороны сообщил, что тело водителя из обломков автомобиля извлекли спасатели. До приезда пожарных-спасателей пострадавшего пассажира увезли в больницу.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Если карантин в Литве не подействует, ждет комендантский час (16)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на этой...

В Литву съезжаются эмигранты – массово едут к близким (146)

За неделю до Рождества в Литву стали съезжаться...

Припозднившиеся покупатели в праздничные дни в магазины могут и не попасть (2)

Работающие в Литве торговые сети просят жителей...

Актуально для приезжающих в Литву: в список пораженных стран внесли Англию и Уэльс (23)

18 декабря обновлен список пораженных стран, в нем...

Palanga šeštadienį Palanga šeštadienį Palanga šeštadienį

На улицах Паланги людей в субботу немного, но в магазинах картина необычная

В эти выходные въезжающих в Палангу встречают...