Трагедия в Калварийском районе: в дерево врезался автомобиль, водитель погиб

Сообщение было получено в 16.25 ч.

По предварительным данным, на дороге Калвария–Юргяжеряй, у ботанического заповедника Юргяжериса, автомобиль Audi съехал с дороги и врезался в дерево. В ДТП погиб водитель.

Представитель Департамента пожарной безопасности и обороны сообщил, что тело водителя из обломков автомобиля извлекли спасатели. До приезда пожарных-спасателей пострадавшего пассажира увезли в больницу.