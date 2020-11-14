Трагедия под Вевисом: тягач насмерть сбил женщину

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По Единому номеру помощи поступило сообщение о трагическом ДТП рядом с Вевисом - тягач насмерть сбил женщину.
Сообщение о ДТП было получено в пятницу, в 21.04 ч. по номеру 112.
По предварительным данным, ц деревне Пилимай, около транспортного кольца тягач Volvo FH 480 с полуприцепом (водитель 1972 г.р.) сбил переходившую дорогу женщину (1988 г.р.).
Врачи скорой констатировали смерть женщины.
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