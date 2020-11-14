Трагедия под Вевисом: тягач насмерть сбил женщину

Сообщение о ДТП было получено в пятницу, в 21.04 ч. по номеру 112.

По предварительным данным, ц деревне Пилимай, около транспортного кольца тягач Volvo FH 480 с полуприцепом (водитель 1972 г.р.) сбил переходившую дорогу женщину (1988 г.р.).

Врачи скорой констатировали смерть женщины.