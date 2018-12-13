13 декабря, в 7.48 ч., поступило сообщение о том, что в Клайпеде, на территории Западного судостроительного завода, сломался башенный кран и вместе с находившимися в нем людьми упал в воды залива. Однако вскоре выяснилось, что эта информация не совсем точная.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

По уточненным данным, сломалась кабина крана, она с высоты 30 м упала на понтон. Погибли два работника.

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