13 декабря, в 7.48 ч., поступило сообщение о том, что в Клайпеде, на территории Западного судостроительного завода, сломался башенный кран и вместе с находившимися в нем людьми упал в воды залива. Однако вскоре выяснилось, что эта информация не совсем точная.
По уточненным данным, сломалась кабина крана, она с высоты 30 м упала на понтон. Погибли два работника.
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