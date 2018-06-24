В Вильнюсе дождь шел почти всю ночь. Около 23 ч. у вокзала клиентов поджидало всего несколько жриц любви. На ул. Соду около них остановился полицейский экипаж, и одна из девушек радостно поздоровалась со стражами порядка. Она только начала "работу", поэтому прихорашивалась. Девушка задала полицейским необычный вопрос: "Ты мне как мужчина скажи - лучше распустить или собрать волосы?".

Около 23.30 ч. поступило сообщение о том, что со стоянки около Akropolis уехал автомобиль Hyundai, которым управляет нетрезвый мужчина. Пока полицейские его нашли, он уже совершил два ДТП в Шешкине - врезался в бордюр, потом в столб и уехал. Автомобиль остановили на ул. Шешкинес.

Автомобилем управлял пьяный гражданин Украины (1989 г.р.). В его организме было 2,67 промилле.

В то же время, около 23.40 ч., на другом конце столицы задержали еще одного украинца. И в этом случае сообщалось, что за рулем Opel Vectra сидит пьяный водитель. Автомобиль остановили на ул. С.Даряус ир С.Гирено, около полицейского комиссариата. В организме этого водителя (1991 г.р.) было 2,54 промилле.

Поскольку водитель вел себя агрессивно, на него пришлось надеть наручники.

В праздничную ночь в Вильнюсе произошло немало драк. Зафиксированы как случаи насилия в семье, так и драки на улицах и в барах. В драках участвовали и иностранцы.

Около 1.30 ч. произошла драка в клубе Pabo Latino на ул. Траку - полицию вызвал англичанин, которого знакомый иностранец ударил кулаком в лицо. Драчун сбежал, а пострадавший написал заявление в полицию.

Около 2 ч. полицию вызвали в клуб Bix - сообщалось, что агрессивный мужчина переворачивает столики и пристает к к посетителям. Выяснилось, что работники бара пытались выдворить мужчину из клуба, но он спустился на первый этаж и продолжил хулиганить. Одну работницу он ударил по лицу. Девушка написала заявление в полицию. Полицейские увезли хулигана в комиссариат.

Через полчаса в полицию позвонила пожилая женщина, которая гостила у друга (бывшего одноклассника), а тот ни с того ни с сего избил ее. Мужчина свою вину отрицал, но на лице у женщины явно были видны следы побоев. Правда, и на теле у мужчины были царапины, он сказал, что их нанесла женщина. Оба были пьяны. Причина конфликта неясна. Однако женщина рассказала, что друг злил ее рассказами о бывшей жене и любовницах.

Около 3.15 ч. сообщили о драке в кафе Laimos smuklė на ул. Жирмуну. На место вызвали врачей, так как у одного из драчунов начался приступ эпиллепсии.

Около 4 ч. на ул. Вокечу подрались пьяные посетители клуба Metelica. На место прибыли пять экипажей полиции. Дрались пять человек.После драки один заявил, что пропала его кожаная куртка. Он написал заявление в полицию и из-за драки и из-за пропажи куртки.

В 4.20 ч. на ул. Соду был замечен нетрезвый мужчина (1,94 промилле), который сел за руль автомобиля Rover, но уехал он недалеко, полиция остановила, когда он повернул на ул. Пилимо. Выяснилось, что автомобиль не застрахован.

В 5.30 ч., полицию вызвали на ул. Линксмои. Пьяная женщина заявила, что друг со своей сестрой забрали у нее ключи от ее Audi и не отдают. Женщина уверяла, что ехать на машине не собирается, просто хочет уйти из дома, где ее оскорбляют. Выяснилась и причина конфликта - женщина общается с мужчиной 15 лет, а он не хочет на ней жениться.

Полиция потребовала вернуть женщине ключи, а ее предупредили, что за вождение в нетрезвом виде грозит серьезная ответственность.

В праздничную ночь несколько экипажей преследовали компанию подростков. Первое сообщение о хулиганстве поступило в 22.06 ч. - группа подростков пинала двери магазина Maxima. Позже сообщили, что те же дети контейнером бьют по окнам и дверям того же магазина, разбить их не удалось.

Потом те же дети украли у водителя автобуса сумку с билетами, картами и т.д.. Около полуночи поступили три сообщения о выбитых стеклах в машинах: на ул. Геросёс Вильтес - в Opel, на ул. Жемайтес - Audi, на проспекте Саванорю - в Peugeot. Выясняют, было ли что-то украдено из этих авто.

Подростков искали несколько экипажей полиции. Сначала поймали одного. У него в карманах нашли билеты на общественный транспорт и украденные у водителя карточки.

Вскоре нашли и других подозреваемых. Всего задержали троих подростков (2005, 2004 и 2002 г.р., двое были пьяны) и 16-летняя девушка. Начато расследование по факту кражи.

Троих из них закрыли в КПЗ. Отпустили лишь самого младшего, которому меньше 14 лет.