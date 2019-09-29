28 сентября, в 20 ч., в Юрбаркском районе, в деревне Мостейкяй из дома ушла и не вернулась Агне Масюлите (2010 г.р.). В воскресенье полиция сообщила, что в одном из водоемов было обнаружено тело девочки.
© Augustas Didžgalvis

Полиция сообщала, что девочка пропала на безлюдной территории, там были поля, пастбища, речка, небольшие озера, леса.

Ребенка искала полиция и пограничники. На место происшествия вылетал вертолет СОГГ.

В поисках ребенка участвовали и волонтеры, а также пожарные-спасатели из Каунаса и Юрбаркаса. Полиция благодарит всех, кто участвовал в поисках.

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