Телефонный мошенник украл у жителя Варены 50 000 евро

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2 февраля, в 12.40 ч., в Варене, мужчине (1972 г.р.) позвонил человек, представившийся полицейским и обманным путем выманил у него коды для подключения к э-банкингу.
Полиция сообщает,что мошенник перевел на чужой счет 50 000 евро.
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