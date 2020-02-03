Телефонный мошенник украл у жителя Варены 50 000 евро

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2 февраля, в 12.40 ч., в Варене, мужчине (1972 г.р.) позвонил человек, представившийся полицейским и обманным путем выманил у него коды для подключения к э-банкингу.