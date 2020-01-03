В прошлом году литовские таможенники пресекли контрабанду сигарет на 26,6 млн евро, сообщила Таможенно-криминальная служба (ТКС) в пятницу. По предварительным данным, задержано более 8 млн пачек табачных изделий.
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По данным TКС, это на четверть больше, чем в 2018 и 2017 годах, когда таможенники задерживали примерно по 6 млн пачек контрабандных сигарет в год.

По данным ведомства, до 9 декабря прошлого года было проведено 63 предварительных расследования контрабанды сигарет.

"Меняется не только количество контрабандных сигарет, но и другие тенденции. В последние несколько лет большинство табачных изделий обычно задерживалось внутри страны, но в прошлом году ситуация изменилась - большинство сигарет (33%) уже было задержано на границе с Беларусью", - говорится в сообщении ТКС.

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В 2019 году, по её данным, эта тенденция стала ещё более выраженной: на границе с Беларусью было задержано 53% всех незаконно провозимых сигарет.

"Именно белорусские сигареты составляют наибольшую долю - 85% от общего количества изъятых таможней сигарет", - констатирует ТКС.

Всё больше табачных изделий пытаются перевозить через границу с Россией, в 2017 году здесь было изъято 1% всех незаконных сигарет, а в 2019 году - 28%.

ТКС также отмечает, что партии контрабандных сигарет становятся всё более крупными.

"Если в прошлом контрабандисты в одной фуре перевозили от 100 до 200 коробок сигарет, то в настоящее время они часто пытаются провезти около 1000 коробок", - подчёркивается в сообщении Таможенно-криминальной службы Литвы.

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