Около 16 ч. таможенники остановили тягач MB – они заметили, что перевозчик не заплатил за дороги. Водитель, гражданин Литвы, сказал, что везет 15 тонн пластиковых труб, однако таможенники решили проверить груз.
Убрав тент сбоку, таможенники обнаружили ящики с сигаретами. Выяснилось, что груз был только имитацией для того, чтобы скрыть контрабанду – 1400 коробок (700 000 пачек) белорусских сигарет Minsk Capital.
Стоимость задержанного груза (с налогами) – больше 2,5 млн. евро.
Начато расследование.
Водителя допросили. Ему назначили меру пресечения - интенсивный контроль (на ногу надели браслет).
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