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Таможенники Медининкского КПП в прошлые выходные задержали две контрабандные посылки с деньгами. 31 июля задержали двоих граждан России, которые не декларировали 3 млн. российских рублей (34 634 евро). А 1 августа был задержан водитель тягача, гражданин Беларуси, у которого обнаружили 213 000 евро.
Таможенники в выходные поймали контрабандистов с миллионами рублей и сотнями тысяч евро
© MKT

31 июля, в 12 ч., в Литву из Беларуси приехали два гражданина России, которые сказали, что у них нет ничего нелегального и они везут груз в калининградскую область. Однако в кабине тягача таможенники обнаружили сумку с 3 млн. рублей. Только после этого мужчины "вспомнили", что они ездили продавать машину, а сейчас везут вырученные от ее продажи деньги.

У обоих нарушителей изъяли документы.

На следующий день у гражданина Беларуси обнаружили 213 000 евро, которые он не декларировал. Деньги были спрятаны в рюкзаке и обмотаны клейкой лентой.

Гражданин Беларуси сказал, что произошло недоразумение, это деньги его семьи, которые он вез в Литву родственнику и не успел декларировать.

Этого нарушителя выпустили под залог.

Прокуратура расследует эти происшествия.

В этом году литовская таможня начала 9 расследований по факту контрабанды наличных средств. Задержано 408 000 евро и 3 млн. рублей.

Граждане третьих стран въезжающие в Литву и покидающие ее, должны декларировать наличные, если их больше 10 000 евро (в любой валюте).

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