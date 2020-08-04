Таможенники в выходные поймали контрабандистов с миллионами рублей и сотнями тысяч евро

31 июля, в 12 ч., в Литву из Беларуси приехали два гражданина России, которые сказали, что у них нет ничего нелегального и они везут груз в калининградскую область. Однако в кабине тягача таможенники обнаружили сумку с 3 млн. рублей. Только после этого мужчины "вспомнили", что они ездили продавать машину, а сейчас везут вырученные от ее продажи деньги.

У обоих нарушителей изъяли документы.

На следующий день у гражданина Беларуси обнаружили 213 000 евро, которые он не декларировал. Деньги были спрятаны в рюкзаке и обмотаны клейкой лентой.

Гражданин Беларуси сказал, что произошло недоразумение, это деньги его семьи, которые он вез в Литву родственнику и не успел декларировать.

Этого нарушителя выпустили под залог.

Прокуратура расследует эти происшествия.

В этом году литовская таможня начала 9 расследований по факту контрабанды наличных средств. Задержано 408 000 евро и 3 млн. рублей.

Граждане третьих стран въезжающие в Литву и покидающие ее, должны декларировать наличные, если их больше 10 000 евро (в любой валюте).