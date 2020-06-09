aA
На границе с Беларусью, в Шальчининкай задержан груз контрафактных сигарет стоимостью более 800 тыс. евро, сообщила во вторник Криминальная служба таможни.
Таможенники Литвы задержали контрафактных сигарет более чем на 800 тысяч евро
© MKT

Как сообщают таможенники, одна из крупнейших в этом году партий контрафакта была задержана в субботу утром на погранпереходе Шальчининкай при проверке приехавшего из Беларуси грузовика Scania.

Водитель грузовика указал, что везет груз древесины хвойных пород для деревообрабатывающего предприятия в Вильнюсе.

Проверка грузовика мобильной системой рентгена показала, что в древесине спрятаны полные сигарет коробки.

Статьи по теме:
Один житель Литвы старше 15 лет в 2019 году приобрел 57 пачек легальных сигарет, алкоголя - чуть более 11 литров  (15)
Пограничникам пришлось применить оружие, задержан контрабандист и двое пограничников  (4)

По предварительным данным, грузовик вез не менее 250 тыс. пачек сигарет Fest с белорусскими акцизными марками.

Их общая стоимость с обязательными к уплате налогами - не менее 825 тыс. евро.

Точное количество контрабандных сигарет еще устанавливается.

Водитель грузовика был задержан, но потом освобожден под денежный залог. Он уже знаком правоохране из-за подобного рода преступлений.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Отменять все запреты министр не хочет: что останется в силе после карантина (1)

Правительство Литвы 10 июня будет решать, будет ли...

George Floyd

Протест в Вильнюсе вызвал жаркие дискуссии: точно ли литовская молодежь послали полицию на три буквы? (48)

В Америке не прекращаются протесты. На этот раз их...

Премьер о возможности ехать в Польшу: кому очень не терпится, возможно, сможет ехать и в выходные (22)

В пятницу на польско-литовской границе запланирована...

Помощь государства может пойти во вред: заплатить придется больше, чем получили (27)

Государство в этот сложный период оказало помощь...

Профессор рассказал, при каких условиях может произойти новая вспышка коронавируса (14)

Гость проекта Delfi "Без маски" директор Центра...

|Maža didelių žinių kaina