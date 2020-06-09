Таможенники Литвы задержали контрафактных сигарет более чем на 800 тысяч евро

Как сообщают таможенники, одна из крупнейших в этом году партий контрафакта была задержана в субботу утром на погранпереходе Шальчининкай при проверке приехавшего из Беларуси грузовика Scania.

Водитель грузовика указал, что везет груз древесины хвойных пород для деревообрабатывающего предприятия в Вильнюсе.

Проверка грузовика мобильной системой рентгена показала, что в древесине спрятаны полные сигарет коробки.

По предварительным данным, грузовик вез не менее 250 тыс. пачек сигарет Fest с белорусскими акцизными марками.

Их общая стоимость с обязательными к уплате налогами - не менее 825 тыс. евро.

Точное количество контрабандных сигарет еще устанавливается.

Водитель грузовика был задержан, но потом освобожден под денежный залог. Он уже знаком правоохране из-за подобного рода преступлений.