Таможенники Литвы задержали контрафактных сигарет более чем на 800 тысяч евро

Как сообщают таможенники, одна из крупнейших в этом году партий контрафакта была задержана в субботу утром на погранпереходе Шальчининкай при проверке приехавшего из Беларуси грузовика Scania.
Водитель грузовика указал, что везет груз древесины хвойных пород для деревообрабатывающего предприятия в Вильнюсе.
Проверка грузовика мобильной системой рентгена показала, что в древесине спрятаны полные сигарет коробки.
По предварительным данным, грузовик вез не менее 250 тыс. пачек сигарет Fest с белорусскими акцизными марками.
Их общая стоимость с обязательными к уплате налогами - не менее 825 тыс. евро.
Точное количество контрабандных сигарет еще устанавливается.
Водитель грузовика был задержан, но потом освобожден под денежный залог. Он уже знаком правоохране из-за подобного рода преступлений.
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