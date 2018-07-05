Таможенникам в Швендубре попался уже второй за неделю катер с контрабандой

Граждане Беларуси по водному пути через речной пост в Швендубре моторным катером пытались доставить в Литву 3000 пачек контрабандных сигарет. Между тем плывший по Нёману катер вызвал подозрения у таможенников поста в Райгарде, проверяющих водные транспортные средства в Швендубре.
Меньшая часть сигарет была спрятана под водительским и пассажирским сидениями. Большую же их часть таможенники обнаружили под металлическим полом моторного катера.
3000 пачек сигарет "Minsk Superslims" и "NZ Gold" задержали. Общая стоимость нелегального курева с налогами составляет 8730 евро.
Моторный катер остался на стоянке задержанных транспортных средств. Вернуть ли его контрабандистам или конфисковать и продать на аукционе, решит суд.
Несколько дней назад таможенники на этом же посту обнаружили более 15 тысяч пачек контрабандных сигарет стоимостью около 42000 евро. Контрабандистам, попавшимся в купальскую ночь, грозит уголовная ответственность.
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