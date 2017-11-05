В субботу полиция на два часа закрыла здание Таллиннского аэропорта после того, как в ходе досмотра в багаже одного из пассажиров был обнаружен подозрительный предмет. Об этом сообщает rus.Delfi.ee.
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По данным пресс-службы Департамента полиции и погранохраны Эстонии, в 10:46 у одного из пассажиров в багаже был найден подозрительный предмет.

На место были вызваны саперы и полиция, которые для предотвращения риска эвакуировали аэропорт.

При проверке выяснилось, что в багаже была предназначенная для мужчин электрическая секс-игрушка. Через два часа работа аэропорта возобновилась.

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