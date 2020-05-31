Неожиданно, но в Вильнюсе, в доме ранее не судимого Робертаса М., было найдено более 80.000 порнографических видео и фотографий. На большинстве этих записей были зафиксированы сексуальные действия, совершенные или сыгранные взрослыми, поэтому в результате житель Вильнюсе не понес никакой уголовной или административной ответственности. Тем не менее, в результате обыска было найдено видео сексуально эксплуатируемых не только несовершеннолетних, но и малолетних детей.

Особенно большое количество порнографических материалов, найденных у Робертаса М., удивило не только полицейских следователей, которые проводили досудебное расследование, прокурора, который курировал расследование, но и суд, который рассматривал дело.

"Робертас М., с целью распределения, приобрел и распространил большое количество материалов порнографического содержания, в которых фигурирует малолетний ребенок",- констатировала судья Вильнюсского городского районного суда Виктория Шельмене.

Судья постановила, что Робертас М., который ранее не привлекал внимниях правоохранительных органов и в настоящее время временно не работал, сохранил на девяти внутренних дисках памяти, установленных в компьютере, и позволил другим людям загружать 50 видео в режиме онлайн, используя программное обеспечение eD2K. На 29 записях были запечатлены несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, подвергшиеся сексуальной эксплуатации, на других - от 14 до 18 лет.

Жена также знала о пристрастии

Следствие установило, что Робертас М. загружал различные записи порнографического характера на свой компьютер, по крайней мере, один год -эти записи хранятся на жестких дисках. У них у всех был отдельный код, поэтому ни его уже взрослый сын, ни его жена не могли увидеть, что этот человек держал на компьютере.

Но тот факт, что супруг был заинтересован в порнографии, женщина знала. По крайней мере, так она сказала сотрудникам полиции и суда. Она сказала, что была замужем за Робертасом М. более 20 лет.

"Я знала о заинтересованности моего супруга во взрослой порнографии, но о том, что он интересуется и детской порнографией, я узнала в начале досудебного расследования, сказала она. - В результате я очень встревожилась и начала наблюдать за мужем - не изменилось ли его поведение. Но я не заметила ничего, поэтому я поговорила с ним об этом - я считаю, что обыск и последующее расследование заставили его измениться, и он справился со своим влечением к детской порнографии, думаю, такое его поведение в будущем не повторится".

Десятки тысяч записей

По словам судьи, показания обвиняемого, и данные, собранные по уголовному делу, свидетельствуют о том, что интерес Робертаса М. к порнографическим материалам с изображением малолетних детей и несовершеннолетних, передача такого материала с помощью соответствующих программ был хорошо известный, не случайный процесс, который длился достаточно долго (более одного года).

"Считается, что Робертас М. был явно осведомлен о преступном характере своего поведения, но проигнорировал предупредительные знаки полиции во время поиска и скачивания информации такого характера, порнографических материалов, в том числе материалов, изображающих детей младшего возраста. Скачивал и хранил в больших количествах (десятки тысяч записей были обнаружены в компьютерном оборудовании, находящемся в распоряжении Робертаса М. во время обыска). Это считается чрезвычайно серьезным и не позволяет суду сделать твердый вывод о том, что в этом случае есть основания полагать, что обвиняемый будет соблюдать закон и не будет совершать новые уголовные преступления", - подчеркнула судья В. Шельмене.

Изучив уголовное дело, суд установил, что Робертас М. должен быть приговорен к лишению свободы - его деяние является умышленным преступлением, которое попадает в категорию тяжких преступлений. Однако было решено отложить приговор на срок в два года, предусмотренный уголовным законодательством.

За то, что приобрел, сохранил и распространял записи порнографического характера, на которых изображены дети, суд приговорил Робертаса М. к одному году лишения свободы.