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Жители Укмерге рассказали об убитом накануне мужчине. По их словам, он вел себя как бездомный, однако сейчас выясняется, что имущество у него было. По данным источников, в карманах у покойного были тысячи евро. Полиция все еще ищет подозреваемого.

Убийство было совершено 10 сентября в доме на ул. Лину.

Около 20 ч. в полицию позвонил мужчина, который сказал, что нашел тело своего друга (1973 г.р.).

На место происшествия приехали сотрудники полиции и бойцы "Араса". В пятницу на месте происшествия также работали криминалисты, они собирали улики и общались с соседями.

Работник автосервиса, который находится напротив дома покойного, сказал, что мужчину знали все жители Укмерге. Он сказал, что во время убийства работал, никаких выстрелов не слышал.

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Живущая по соседству женщина сказала Delfi, что была знакома с покойным.

По ее словам, он выглядел как бездомный, просил, иногда требовал денег у прохожих, нигде не работал. Сейчас известно, что мужчина не жил в доме, в котором обнаружили его тело. По словам женщины, он жил в лачуге рядом с магазином.

"Я даже не знала, что это его дом", - сказала женщина.

У женщины много вопросов вызвала информация о том, что в карманах у покойного было много денег, а также имущество в Вильнюсе и в Каунасе, плюс большой участок леса. Женщина сказала, что мучина жил как бездомный.

Выяснилось, что в карманах у убитого было около 3000 евро.

Местные жители рассказали, что полиция разыскивает прежнего владельца дома, в котором нашли тело. Выяснилось, что покойный купил дом на аукционе, что, вероятно, не понравилось его прежнему хозяину и стало причиной трагического конфликта.

Полиция эту информацию не комментирует.

В пятницу утром СМИ получили информацию о том, что никто пока не задержан.

В пятницу генкомиссар Ренатас Пожела сказал, что пока подозреваемый не задержан.

"Подозреваемый еще не задержан. Ведется активный розыск, устанавливают личность подозреваемого, но окончательного результата пока нет", - сказал генкомиссар.

По его словам, никакие данные о подозреваемом пока не сообщаются, поскольку есть некоторые сомнения. Когда появится информация, общество будет информировано.

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