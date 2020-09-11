Убийство было совершено 10 сентября в доме на ул. Лину.
Около 20 ч. в полицию позвонил мужчина, который сказал, что нашел тело своего друга (1973 г.р.).
На место происшествия приехали сотрудники полиции и бойцы "Араса". В пятницу на месте происшествия также работали криминалисты, они собирали улики и общались с соседями.
Работник автосервиса, который находится напротив дома покойного, сказал, что мужчину знали все жители Укмерге. Он сказал, что во время убийства работал, никаких выстрелов не слышал.
Живущая по соседству женщина сказала Delfi, что была знакома с покойным.
По ее словам, он выглядел как бездомный, просил, иногда требовал денег у прохожих, нигде не работал. Сейчас известно, что мужчина не жил в доме, в котором обнаружили его тело. По словам женщины, он жил в лачуге рядом с магазином.
"Я даже не знала, что это его дом", - сказала женщина.
У женщины много вопросов вызвала информация о том, что в карманах у покойного было много денег, а также имущество в Вильнюсе и в Каунасе, плюс большой участок леса. Женщина сказала, что мучина жил как бездомный.
Выяснилось, что в карманах у убитого было около 3000 евро.
Местные жители рассказали, что полиция разыскивает прежнего владельца дома, в котором нашли тело. Выяснилось, что покойный купил дом на аукционе, что, вероятно, не понравилось его прежнему хозяину и стало причиной трагического конфликта.
Полиция эту информацию не комментирует.
В пятницу утром СМИ получили информацию о том, что никто пока не задержан.
В пятницу генкомиссар Ренатас Пожела сказал, что пока подозреваемый не задержан.
"Подозреваемый еще не задержан. Ведется активный розыск, устанавливают личность подозреваемого, но окончательного результата пока нет", - сказал генкомиссар.
По его словам, никакие данные о подозреваемом пока не сообщаются, поскольку есть некоторые сомнения. Когда появится информация, общество будет информировано.
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