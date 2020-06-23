Таинственное происшествие в Каунасе: в BMW посадили мужчину и увезли в неизвестном направлении

aA
Департамент полиции информировал, что в Каунасе в BMW насильно посадили мужчину и увезли в неизвестном направлении.
22 июня, в 19.45 ч., в Каунасе, на проспекте Саванорю, неизвестные силой усадили в BMW X5 мужчину (1996 г.р.) и увезли в неизвестном направлении.
Пострадавшего нашли, подозреваемых задержали.
Ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В центре Вильнюса открыт искусственный пляж (13)
Для тех, кто не может поехать на отдых за границу или на...
Хайрулло Сайфутдинов, мигрант из Узбекистана: в Литве хорошо, но скучаю по родным Хотел бы открыть кафе в центре Вильнюса, показать узбекскую кухню (15)
Непривычным для местного уха именем Хайрулло наш...
Просьба не злиться на тех, кто ездит на самокате по тротуару: все не так просто, как кажется (25)
Три года назад электросамокат в Литве был совершенно...
Депутаты призывают остановить оборудование пляжа на Лукишкской площади (16)
Депутаты-консерваторы Аудронюс Ажубалис и Лауринас...
В Литве за сутки подтвердили 2 новых случая коронавируса (4)
23 июня в Литве подтвердили 2 новых случая коронавируса...