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Департамент полиции информировал, что в Каунасе в BMW насильно посадили мужчину и увезли в неизвестном направлении.
Таинственное происшествие в Каунасе: в BMW посадили мужчину и увезли в неизвестном направлении
© DELFI / Andrius Ufartas

22 июня, в 19.45 ч., в Каунасе, на проспекте Саванорю, неизвестные силой усадили в BMW X5 мужчину (1996 г.р.) и увезли в неизвестном направлении.

Пострадавшего нашли, подозреваемых задержали.

Ведется расследование.

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