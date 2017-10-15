DELFI продолжает ежегодный цикл материалов "Сыщик года", в ходе публикации которых криминалисты рассказывают о самых сложных расследованиях. На этот раз рассказ будет о полицейских из Мариямполе.

12 апреля 2016 года, около 11 часов утра, в границах деревни Тракишкяй Кальварийского самоуправления Мариямпольского округа, недалеко от магистральной дороги А5, на обочине было обнаружено тело мужчины с огнестрельной раной. Убитый был полуголым, без документов удостоверяющих личность, поэтому было сложно установить личность мужчины. Полицейские обратились за помощью к жителям.

Окружной комиссариат полиции начал досудебное расследование происшествия. В ходе осмотра места преступления было трудно нащупать нить, это осложняло и то, что личность потерпевшего была не установлена. К поиску улик был привлечен кинолог Службы охраны государственной границы со служебной собакой, но обнаружить какие-либо следы не удалось.

Криминалисты прочесали отрезок дороги (18 км) Via Baltica - от места происшествия до Кальварийского пункта пограничного контроля.

В поисках оружия совершения преступления были предприняты все возможные меры. С помощью техники из находящегося неподалеку от места преступления водоема откачали воду, а дно и берега проверили с металодетекторами, опросили десятки людей. Один из опрошенных подтвердил, что где-то в это же время слышал звук, похожий на приглушенный выстрел.

Опрос дал результаты, полицейские установили примерное время совершения преступления, что стало отправной точкой для дальнейшего расследования. Недалеко от тела убитого, на неасфальтированной части покрытия, криминалисты обнаружили следы транспортного средства, что позволило предположить, что преступник мог быть на грузовом автомобиле или микроавтобусе с прицепом.

В тот же день, полиция ознакомилась с записями видеокамер находящихся недалеко от места преступления компаний. Установить объект было довольно сложно в связи с интенсивностью трафика. К примеру, в промежутке с 10.33 до 11.10 часов по исследуемому отрезку дороги проехало около 350 транспортных средств.

Тем не менее, после анализа записей, полицейские обратили внимание на белый микроавтобус с прицепом, который ехал по данному участку дороги со стороны Мариямполе. В другом его конце он появился лишь через 7 минут. После детального анализа зафиксировали, что данный автомобиль довольно резко снизил скорость у перекрестка у Тракишкяй и свернул на улицу в сторону места происшествия.

В ходе дальнейших действий подтвердилось, что вызвавший подозрения автомобиль Mercedes Benz Sprinter белого цвета - с украинскими номерами и серым прицепом.

Было установлено, что на всем пути следования по Литве водитель микроавтобуса нигде не останавливался, кроме места обнаружения трупа.

В ходе следствия криминалисты Мариямполе при взаимодействии с пограничниками Литвы и зарубежных коллег выяснили, что 12 апреля 2016 года на данном автомобиле паромом из Финляндии в Эстонию прибыли два гражданина Украины, а польско-украинскую границу на том же самом автомобиле вечером того же дня пересекал лишь один. Установив личные данные, полиция выяснила, что убитый и подозреваемый - граждане Украины. Убитый являлся владельцем украинской компании, занимающейся продажей мехов, а подозреваемый - сотрудником этой фирмы. Оба посещали Финляндию по делам компании.

Подозреваемый был объявлен в розыск 21 апреля и всего через несколько дней, 26 апреля суд принял решение о мере пресечения - аресте, а в Генеральной прокуратуре Литвы был выдан Европейский ордер на арест.

Через несколько недель подозреваемого обнаружили на границе Украины и Польши. В оперативном порядке был решен вопрос о его экстрадиции, 31 мая он был передан криминалистам Мариямполе и арестован на 3 месяца. Позже арест был продлен.

Экспертиза подтвердила, что следы его автомобиля совпадают со следами, обнаруженными на месте преступления. Для получения других доказательств украинские коллеги и два литовских полицейских провели обыск дома у подозреваемого (1976 год рождения), на Украине.

Досудебное расследование данного преступления продолжается, Каунасский окружной суд 28 августа принял решение продлить арест подозреваемого еще на 3 месяца. После всех необходимых процедур, дело будет передано на рассмотрение суда.

Наибольший вклад в дело расследования этого преступления внес глава отдела по борьбе с организованной преступностью криминальной полиции Мариямпольского окружного комиссариата Томас Райнис и два сотрудника его отдела: Виталиюс Шонас и Донатас Меркявичюс.