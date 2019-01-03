Судмедэксперты установили причину смерти жительницы Каунаса

2 января, в 14.15 ч. в лесу тело женщины обнаружил кинолог с собакой. Немецкая овчарка Барбар-З-Данаро нашла рело женщины между деревьями посреди обрыва. Рядом с телом были личные вещи женщины.
На теле следов насилия не обнаружено. Одной из основной версий был несчастный случай - женщина могла упасть с обрыва. 3 января полиция получила выводы экспертов.
После вскрытия стало ясно, что женщина скончалась от переохлаждения. Полиция продолжает расследование.
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