Судмедэксперты установили причину смерти жительницы Каунаса

2 января, в 14.15 ч. в лесу тело женщины обнаружил кинолог с собакой. Немецкая овчарка Барбар-З-Данаро нашла рело женщины между деревьями посреди обрыва. Рядом с телом были личные вещи женщины.

На теле следов насилия не обнаружено. Одной из основной версий был несчастный случай - женщина могла упасть с обрыва. 3 января полиция получила выводы экспертов.

После вскрытия стало ясно, что женщина скончалась от переохлаждения. Полиция продолжает расследование.