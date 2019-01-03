Судмедэксперты установили причину смерти жительницы Каунаса Рамуне Миклюшене, которая работала приставом. Напомним, что женщина пропала 10 декабря, а 2 января ее тело было обнаружено в лесу в Верхних Шанчай.
© DELFI / Karolina Pansevič

2 января, в 14.15 ч. в лесу тело женщины обнаружил кинолог с собакой. Немецкая овчарка Барбар-З-Данаро нашла рело женщины между деревьями посреди обрыва. Рядом с телом были личные вещи женщины.

На теле следов насилия не обнаружено. Одной из основной версий был несчастный случай - женщина могла упасть с обрыва. 3 января полиция получила выводы экспертов.

После вскрытия стало ясно, что женщина скончалась от переохлаждения. Полиция продолжает расследование.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

Судмедэксперты установили причину смерти жительницы Каунаса

Судмедэксперты установили причину смерти жительницы...

Гражданин России предложил латвийскому полицейскому взятку в размере 1 млн. евро (10)

Генеральная прокуратура предъявила обвинение...

На теле пропавшего без вести и обнаруженного мертвым подростка обнаружены следы травмы

В Вильнюсе в течение нескольких дней разыскивали...

В Клайпеде 18-летний без прав врезался в стену дома (3)

В среду вечером в Клайпеде, на ул. Науёё уосто,...

Обнаружено тело пропавшего в Вильнюсе подростка (13)

2 января, в 13.23 ч. полиция получила сообщение о том, что в...

TOP новостей

Цены на услуги бассейна возмутили жителей Литвы: в некоторых странах бассейны бесплатные (95)

Открытие бассейна в Фабийонишкес вызвало волну...

Все работающие жители младше 40 лет в Литве стали участниками частного пенсионного накопления (17)

С 1 января 2019 года у работающих жителей Литвы младше 40...

В президентской гонке вскоре возможны перемены (2)

В 2019 году политическая сцена в Литве может измениться,...

Сквернялис о президентских выборах: решение будет озвучено (10)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис не скрывает,...

В Литве - расследование о клевете на партизана: за репост в FB грозят неприятности (222)

Шяуляйская окружная прокуратура начала досудебное...