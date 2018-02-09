На минувшей неделе в Сантаришкскую детскую больницу был доставлен годовалый ребенок, который, как выяснили эксперты, умер не от травмы мозга, а от осложнений, вызванных воспалением легких, сообщает прокуратура.
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Мальчика привезли в Вильнюс 2 февраля. В тот же день его привезли в Паневежскую больницу из Пасвальской больницы. Вильнюсским врачам не удалось спасти жизнь малыша, сообщает BNS.

Врачи предположили, что причиной смерти ребенка могла стать травма мозга, поэтому полиция начала расследование.

Однако 8 февраля были получены выводы судмедэкспертов, выяснилось, что ребенок умер не от травмы мозга, а от осложнений, вызванных воспалением легких. Прокурор Елена Сабаляускене решила переквалифицировать дело, сейчас расследуют возможный факт невыполнения служебных обязанностей.

"Если выяснится, что ребенок умер по вине медицинских работников, то виновных привлекут к уголовной ответственности", – сказала Сабаляускене.

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