Мальчика привезли в Вильнюс 2 февраля. В тот же день его привезли в Паневежскую больницу из Пасвальской больницы. Вильнюсским врачам не удалось спасти жизнь малыша, сообщает BNS.
Врачи предположили, что причиной смерти ребенка могла стать травма мозга, поэтому полиция начала расследование.
Однако 8 февраля были получены выводы судмедэкспертов, выяснилось, что ребенок умер не от травмы мозга, а от осложнений, вызванных воспалением легких. Прокурор Елена Сабаляускене решила переквалифицировать дело, сейчас расследуют возможный факт невыполнения служебных обязанностей.
"Если выяснится, что ребенок умер по вине медицинских работников, то виновных привлекут к уголовной ответственности", – сказала Сабаляускене.
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