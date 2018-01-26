Суд разрешил взять под стражу и четвертого задержанного в Йонишкисе

Хадзявичюса подозревают в попытке совершить вооруженное ограбление.

Представители суда информировали, что отцу Хадзявичюса назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Он также должен будет регулярно регистрироваться в полиции. Хадзявичюса подозревают в незаконном хранении патронов.

Других подозреваемых в попытке совершения вооруженного ограбления в Йонишкисе (Артураса Рябоваса и Паулюса Петрониса) суд разрешил взять под арест на 3 месяца накануне, 25 января. Суд провел и выездное заседание в Шяуляйской больнице, поскольку там находится раненный во время задержания Евгений Кравчук.