Суд разрешил взять под арест подозреваемого в убийстве каунасца

40-летнего Д.Й. подозревают в том, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения 23 сентября в магазине на ул. Линкувос нанес смертельное ножевое ранении мужчине. Пострадавший скончался на месте.

Согласно данным суда, преступление было совершено, поскольку подозреваемый разозлился - у него украли мобильный телефон.

"Подозреваемый - безработный, у него нет легального источника проживания, он разведен, поэтому с Литвой у него нет тесных связей, социальных или трудовых, значит есть основания предположить, что он может скрываться от следствия и суда", - отметила судья Лорета Мицейкене.

Такую меру пресечения выбрали, поскольку Д.Й. уже судили за насильственное преступление и срок погашения судимости его не подошел. Д.Й. был судим и в Польше.