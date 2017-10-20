Задержан подозреваемый в деле об исчезновении байкера Айвараса Килкуса, который работал помощником кинооператора. Прокуроры задержали и закрыли в арестантскую жителя Тракайского района Лауринаса Балтрунаса.
Laurynas Baltrunas - Oblius
© DELFI / Kiril Čachovskij

Балтрунас 20 лет возглавлял клуб байкеров Vorai MC. Он работает в детском доме. Балтрунас ранее был судим за то, что забросал яйцами исполнителя Руслана Кирилкина во время концерта в Аукштадварисе (Тракайский район).

Килкус и еще около 20 человек несколько недель назад ушли из клуба, который возглавляет Балтрунас. Бывшие члены клуба, с которыми говорили следователи, указали, что к исчезновению Килкуса может быть причастен именно президент клуба Vorai MC, поскольку перед тем, как Килкус покинул клуб, между ними произошел конфликт.

Статьи по теме:
В истории пропавшего байкера новые детали, дело передано в отдел по расследованию тяжких преступлений  (8)
В Вильнюсе при загадочных обстоятельствах пропал мужчина  (2)

20 октября близкие Килкуса организуют его поиски.

Прокуроры Вильнюсской окружной прокуратуры 20 октября обратились в Вильнюсский участковый суд с просьбой о назначении Балтрунасу самой суровой меры пресечения.

Судья Илона Матейкене разрешила взять Балтрунаса под арест на два месяца.

Суд считает, что подозреваемый может скрываться от правосудия, мешать расследованию и скрывать улики.

Адвокат Саулюс Юзуконис перед заседанием суда сказал, что Балтрунас пока не давал показаний.

"Он пользуется своим правом и пока не дает показаний – пока он ничего не комментирует, полиция предъявила ему обвинения, привезла в суд и просит взять под стражу на два месяца, – сказал после заседания суда адвокат. – Я думаю, что есть другие меры пресечения, которые могут обеспечить его участие в процессе. Сейчас мы не видим такой возможности (дать показания – DELFI), всему свое время, если человек пользуется своим правом и не дает показания, а это право ему гарантирует Конституция, нельзя сразу говорить, что он плохой человек, вероятно, совершил преступление, что-то скрывает, но ведь человек пользуется своим конституционным правом, почему его за это осуждают и расценивают это как неправильное поведение. Если мы уважаем права всех в Литве, не надо этого делать. Он пользуется своим правом".

Адвокат сказал, что пока не успел поговорить с подзащитным о Килкусе и его исчезновении.

"Они были членами одного клуба, о других отношениях мы не говорили, – сказал он. – Поскольку только вчера вечером я узнал, что он задержан, с ним я коротко переговорил только перед заседанием, мы говорили о том, как будем вести себя в суде во время назначения меры пресечения. Больше мы ничего не обсуждали".

По словам адвоката, обвинения в адрес Балтрунаса основываются "на показаниях других людей и других материалах дела".

"Мы это видели, но думаю то, что представил прокурор, не является веским основанием для назначения ареста", – сказал Юзуконис.

Прокурор Рамунас Шилейка сказал DELFI, что 19 октября, около 13 ч. Балтрунасу были предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы.

Прокуроры не говорят, дает ли Балтрунас показания, однако они подтвердили, что Килкус пока не найден, не известно также жив он или нет.

Известно только, что в день исчезновения Килкус поехал на встречу с Балтрунасом.

По сведениям DELFI, полиция зафиксировала, что в день исчезновения Килкус звонил Балтрунасу, есть данные о том, что они должны были встретиться в Тракай.

На вопросы журналистов задержанный Балтрунас не отвечал.

Килкус пропал 15 октября, в 17 ч. он уехал из дома на мотоцикле Harley-Davidson, номер 76 ALR. Мотоцикл байкера и его шлем в Варенском лесу обнаружили грибники. Дорогой мотоцикл был брошен посреди леса. По данным источников DELFI, мотоцикл Harley Davidson был поврежден. На не не было номеров, была сломана подставка. Номера валялись в лесу в стороне от мотоцикла.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей
Статьи по теме:

Близкие пропавшего байкера прочесывают окрестности Аукштадвариса

Близкие пропавшего байкера Айвараса Килкуса начали...

ЧП и криминал

Убегавшие от полиции карманники из Беларуси сбили полицейского (8)

Криминалисты Главного комиссариата полиции...

В Каунасе в уличном туалете обнаружены контрафактные сигареты

Пагегяйские пограничники задержали двух жителей...

Laurynas Baltrunas - Oblius Laurynas Baltrūnas (dešinėje) ir Aivaras Kilkus

Суд разрешил взять под арест подозреваемого в деле об исчезновении байкера (6)

Задержан подозреваемый в деле об исчезновении байкера...

В Клайпеде задержан гражданин Латвии, угнавший автомобиль и требовавший за него выкуп (1)

Клайпедская полиция задержала гражданина Латвии,...

В Тракайском районе практически повторилась история Молоткова (7)

18 октября поздно вечером в Тракайском районе, в деревне...

TOP новостей

Шимашюс уходит с поста председателя Движения либералов (6)

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в пятницу сообщил, что...

Глава полиции Вильнюсского округа: мы еще надеемся, что он жив

В Главном комиссариате полиции Вильнюсского округа 20...

Конституционный суд Литвы: двойное гражданство - только путем изменения Конституции на референдуме (22)

Расширение возможности двойного гражданства в Литве...

Дворец на горе Таурас может достаться Азербайджану (22)

Посольство Азербайджана в Литве хочет приобрести...

Как выглядит Игналинская атомная станция сейчас? (56)

После того как в 2009 г. в Литве остановили второй блок...