Балтрунас 20 лет возглавлял клуб байкеров Vorai MC. Он работает в детском доме. Балтрунас ранее был судим за то, что забросал яйцами исполнителя Руслана Кирилкина во время концерта в Аукштадварисе (Тракайский район).

Килкус и еще около 20 человек несколько недель назад ушли из клуба, который возглавляет Балтрунас. Бывшие члены клуба, с которыми говорили следователи, указали, что к исчезновению Килкуса может быть причастен именно президент клуба Vorai MC, поскольку перед тем, как Килкус покинул клуб, между ними произошел конфликт.

20 октября близкие Килкуса организуют его поиски.

Прокуроры Вильнюсской окружной прокуратуры 20 октября обратились в Вильнюсский участковый суд с просьбой о назначении Балтрунасу самой суровой меры пресечения.

Судья Илона Матейкене разрешила взять Балтрунаса под арест на два месяца.

Суд считает, что подозреваемый может скрываться от правосудия, мешать расследованию и скрывать улики.

Адвокат Саулюс Юзуконис перед заседанием суда сказал, что Балтрунас пока не давал показаний.

"Он пользуется своим правом и пока не дает показаний – пока он ничего не комментирует, полиция предъявила ему обвинения, привезла в суд и просит взять под стражу на два месяца, – сказал после заседания суда адвокат. – Я думаю, что есть другие меры пресечения, которые могут обеспечить его участие в процессе. Сейчас мы не видим такой возможности (дать показания – DELFI), всему свое время, если человек пользуется своим правом и не дает показания, а это право ему гарантирует Конституция, нельзя сразу говорить, что он плохой человек, вероятно, совершил преступление, что-то скрывает, но ведь человек пользуется своим конституционным правом, почему его за это осуждают и расценивают это как неправильное поведение. Если мы уважаем права всех в Литве, не надо этого делать. Он пользуется своим правом".

Адвокат сказал, что пока не успел поговорить с подзащитным о Килкусе и его исчезновении.

"Они были членами одного клуба, о других отношениях мы не говорили, – сказал он. – Поскольку только вчера вечером я узнал, что он задержан, с ним я коротко переговорил только перед заседанием, мы говорили о том, как будем вести себя в суде во время назначения меры пресечения. Больше мы ничего не обсуждали".

По словам адвоката, обвинения в адрес Балтрунаса основываются "на показаниях других людей и других материалах дела".

"Мы это видели, но думаю то, что представил прокурор, не является веским основанием для назначения ареста", – сказал Юзуконис.

Прокурор Рамунас Шилейка сказал DELFI, что 19 октября, около 13 ч. Балтрунасу были предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы.

Прокуроры не говорят, дает ли Балтрунас показания, однако они подтвердили, что Килкус пока не найден, не известно также жив он или нет.

Известно только, что в день исчезновения Килкус поехал на встречу с Балтрунасом.

По сведениям DELFI, полиция зафиксировала, что в день исчезновения Килкус звонил Балтрунасу, есть данные о том, что они должны были встретиться в Тракай.

На вопросы журналистов задержанный Балтрунас не отвечал.

Килкус пропал 15 октября, в 17 ч. он уехал из дома на мотоцикле Harley-Davidson, номер 76 ALR. Мотоцикл байкера и его шлем в Варенском лесу обнаружили грибники. Дорогой мотоцикл был брошен посреди леса. По данным источников DELFI, мотоцикл Harley Davidson был поврежден. На не не было номеров, была сломана подставка. Номера валялись в лесу в стороне от мотоцикла.