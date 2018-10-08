Апелляционный суд оправдал двух граждан Литвы и одного гражданина Колумбии по делу о контрабанде 71 кг кокаина, спрятанного в партии угля.
Kokainas iš Kolumbijos į Lietuvą buvo gabenamas anglyse
© Kauno aps. VPK

Однако мужчины остались в заключении в связи с другими обвинениями, связанными с наркотиками.

В 2015 году наркотики из Колумбии провозились в Литву в каменном угле. Транспортировщики смешали кокаин с 250 тоннами угля. Пять сотрудников криминальной полиции собственноручно разбирали груз и выбирали кокаин. Полиция сообщали, что стоимость партии наркотиков достигает миллион евро. Она могла предназначаться рынкам Европы или России.

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На минувшей неделе суд объявил, что в деле неоспоримо было установлено, что Вайдотас Матулайтис и Кестутис Зенка разгружали из контейнеров каменный уголь, а Диего Пенья-Мурильо прибыл в Литву, когда груз уже был выгружен в Алитусе.

"Осужденные осуществили действия с каменным углем уже на территории Литвы. В деле нет достаточно достоверных данных о том, что осужденные участвовали в контрабанде наркотических веществ - кокаина, они оправдываются", - постановил ЛАС.

В январе В. Матулайтис был осужден на восемь лет лишения свободы, К. Зенка - на восемь с половиной лет лишения свободы, а колумбиец Д. Пенья-Мурильо - на девять лет лишения свободы.

Апелляционный суд сохранил эти же сроки наказания.

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