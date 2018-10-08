Однако мужчины остались в заключении в связи с другими обвинениями, связанными с наркотиками.
В 2015 году наркотики из Колумбии провозились в Литву в каменном угле. Транспортировщики смешали кокаин с 250 тоннами угля. Пять сотрудников криминальной полиции собственноручно разбирали груз и выбирали кокаин. Полиция сообщали, что стоимость партии наркотиков достигает миллион евро. Она могла предназначаться рынкам Европы или России.
На минувшей неделе суд объявил, что в деле неоспоримо было установлено, что Вайдотас Матулайтис и Кестутис Зенка разгружали из контейнеров каменный уголь, а Диего Пенья-Мурильо прибыл в Литву, когда груз уже был выгружен в Алитусе.
"Осужденные осуществили действия с каменным углем уже на территории Литвы. В деле нет достаточно достоверных данных о том, что осужденные участвовали в контрабанде наркотических веществ - кокаина, они оправдываются", - постановил ЛАС.
В январе В. Матулайтис был осужден на восемь лет лишения свободы, К. Зенка - на восемь с половиной лет лишения свободы, а колумбиец Д. Пенья-Мурильо - на девять лет лишения свободы.
Апелляционный суд сохранил эти же сроки наказания.
Суд оправдал двух литовцев и колумбийца по обвинению в контрабанде кокаина (1)
Апелляционный суд оправдал двух граждан Литвы и одного...
В Варенском районе столкнулись два автомобиля Audi: пострадал водитель
8 октября на дороге Вильнюс -Варена- Друскининкай ,...
В Йонавском районе мужчина выстрелил в дочь (1)
7 октября полиция была вызвана в Йонавский район. По...
На переезде поезд сбил пожилую женщину, она скончалась (2)
В субботу около 21 часов вечера, в Лентварисе женщину...
5 промилле не помеха: пьяный водитель умудрился сбежать с места ДТП
В воскресенье ночью, чуть после полуночи, в Шяуляй , на...
TOP новостей
Из-за заявлений Захаровой по поводу Раманаускаса-Ванагаса Литва заявила протест России (190)
Из-за заявлений представителей России по поводу...
Исследование показало, почему эмигрируют жители Литвы (34)
Литва , как и другие страны Восточной Европы страдает...
Собравшиеся у здания парламента Литвы "простились" со свободой СМИ (29)
Около двухсот человек 8 октября вечером пришли к...
Депутат парламента Литвы: если собака лает больше 5 минут, она нездоровая (26)
Предложение депутата литовского парламента Пятраса...
Экономист: надо закрывать школы и увольнять часть учителей (84)
Количество детей в Литве сокращается, поэтому нужно...