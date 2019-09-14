В субботу утром в столице Литвы рейды проводили две службы: Вильнюсская дорожная полиция и Служба дорожной полиции Литвы (СДПЛ). Результаты не радуют: множество пьяных водителей, вдвое превысившие допустимую скорость "кленовые листы" и так далее.
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На улице С. Баторо сотрудникам Вильнюсской дорожной полиции, проверявшим скорость, сразу же после начала работы в этом месте, попался рекордсмен дня – управлявший автомобилем Suzuki молодой человек нёсся со скоростью 126 км/ч, в то время как допустимая скорость на том участке составляет 50 км/ч.

Молодой человек, не имеющий 2-летнего стажа вождения, управляя автомобилем Audi A6, ехал со скоростью 105 км/ч. Ему придется не только уплатить половину минимального штрафа (225 евро), но и лишиться водительских прав.

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Кроме этого, сотрудникам Вильнюсской дорожной полиции попался и пьяный водитель – 0,96 промилле. Его остановили на улице Ажуолино. И ещё семеро были выпившими, но нормы не превышали.

Примерно в то же время на улице Друёс водителей останавливали сотрудники СДПЛ. С 7:00 до 10:00 здесь прошёл какой-то съезд пьяных водителей – попались целых 12. Ещё 9 были выпившими, но нормы не превышали. Самым пьяным был мужчина – 1,38 промилле. Среди женщин лидировала дама, надувшая 1,18 промилле.

Все попавшиеся нетрезвые водители не сопротивлялись, вину признавали, большинство заявляли, что торопились на работу.

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