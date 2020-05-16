Строитель сбросил с лесов замок и попал в голову другому работнику

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15 мая, в 14.29 ч., в Плунге, на ул. А.Вайшвилос трезвый работник, находясь на лесах на высоте 3 этажа, сбросил веревку, к которой был привязан металлический замок с карабинами и попал в голову другому рабочему, который был без шлема.
Пострадавший 1953 г.р. был доставлен в больницу.
Начато расследование в связи с нарушением правил безопасности на работе.
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