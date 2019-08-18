Клайпедские полицейские у кольца Яку за полдня остановили 13 нетрезвых водителей и одного, у которого отсутствовали водительские права.
Сотрудники службы дорожной полиции Литвы поймали ещё больше – 16 нетрезвых. Не все они ехали из фестиваля, попались и проезжавшие мимо пьяные водители. Например, нетрезвая водительница из Голландии.
У Каркле попались водители не только легковых автомобилей: неприятности поджидали троих мотоциклистов и водителя фуры из Латвии. К мотоциклистам и водителям грузовиков не применяется норма 0,40 промилле, поэтому все были оштрафованы, хоть и не были сильно пьяными: мотоциклисты надули 0,36, 0,38 и 0,49 промилле, а водитель фуры – 0,17 промилле.
У Каркли самим пьяным из попавшихся был водитель Volvo. Он надул 1,30 промилле. Среди женщин победительницей былf водительница Toyota, надувшая 1,2 промилле.
Нетрезвый водитель Ford, увидев полицейских на дороге, внезапно развернулся через разделительную полосу и направился в лесок. Но его сразу же задержали полицейские. Степень опьянения водителя – 0,98 промилле.
Отметился и очевидно пьяный экипаж Audi. Пока полицейские объяснялись с нетрезвым водителем (0,54 промилле), пассажира стошнило.
Водитель Citroen (0,73 промилле) заявил, что ехал в больницу навестить жену. Мужчина не скрывал, что накануне "мы вдвоём прикончили литр".
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