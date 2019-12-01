Полиция сообщила, что в Йонишкском районе был найден мертвый ребенок.
Užuojauta
© Shutterstock

Тело ребенка, родившегося в 2019 году, без каких-либо внешних повреждений, было обнаружено в кровати в Йонишкском районе, дома, 30 ноября в 8.28.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Статьи по теме:

Тело пропавшей в Юрбаркском районе малолетней девочки нашли в пруду (3)

28 сентября, в 20 ч., в Юрбаркском районе, в деревне...

В литовском Шяуляй нашли мертвого младенца (6)

Полиция сообщила, что в Шяуляй, в доме, было обнаружено...

ЧП и криминал

Страшное происшествие в Йонишкском районе: в кровати найдено тело ребенка

Полиция сообщила, что в Йонишкском районе был найден...

В Алитусе нетрезвая женщина нанесла мужчине ножевое ранение (2)

Департамент полиции информировал, что в Алитусе...

Из-за массового ДТП на дороге Вильнюс - Каунас было на несколько часов приостановлено движение (5)

На магистральной дороге Вильнюс - Каунас у Жежмаряй...

Жуткое ДТП в столице: автомобиль оказался под тягачом, пострадала женщина (14)

29 ноября, в 19.31 ч. в Вильнюсе, на ул. Гележинё Вилко,...

Семь полицейских экипажей по всему городу преследовали автомобиль BMW (9)

29 ноября, в 17 ч. в Вильнюсе семь экипажей полиции...

TOP новостей

Kainos Izraelyje

Цены на литовские продукты: в дорогой стране дешевле, чем в Литве

Читатель DELFI прислал фотографии из магазина для русских...

Почему армия "не отпускает", и что Иван думает о войне? (126)

"К войне я отношусь негативно. Это страшно. (...) Сейчас...

Электронная виза в Санкт-Петербург: следует обратить внимание на некоторые нюансы (61)

Как мы уже не раз сообщали, с 1 октября граждане почти...

KGB archives KGB

Кандидаты на выборах не смогут спрятать старые скелеты в шкафу: готовят поправку

Комитет Сейма Литвы по национальной безопасности и...

Начинается Адвент: время подготовки к Рождеству

В воскресенье начинается период ожидания наступления...