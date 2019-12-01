Страшное происшествие в Йонишкском районе: в кровати найдено тело ребенка

Тело ребенка, родившегося в 2019 году, без каких-либо внешних повреждений, было обнаружено в кровати в Йонишкском районе, дома, 30 ноября в 8.28.
Полиция расследует обстоятельства происшествия.
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