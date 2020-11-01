Страшная смерть 20-летней: девушку нашли в 32 метрах от перевернувшегося и сгоревшего BMW

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В ночь на 1 ноября, около 1.34, в Бирштонасе, на трассе A16 (Вильнюс-Пренай-Мариямполе), недалеко от села Шкевоняй, автомобиль BMW, которым управляла 20-летняя девушка, съехал с дороги в овраг, перевернулся и сгорел.
В результате аварии водитель погибла.
BMW нашли перевернутым на крыше и сгоревшим, а в 32 метрах от нее, в овраге, найден труп водителя (1999 года рождения).
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