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В ночь на 1 ноября, около 1.34, в Бирштонасе, на трассе A16 (Вильнюс-Пренай-Мариямполе), недалеко от села Шкевоняй, автомобиль BMW, которым управляла 20-летняя девушка, съехал с дороги в овраг, перевернулся и сгорел.
Страшная смерть 20-летней: девушку нашли в 32 метрах от перевернувшегося и сгоревшего BMW
© DELFI / Tomas Vinickas

В результате аварии водитель погибла.

BMW нашли перевернутым на крыше и сгоревшим, а в 32 метрах от нее, в овраге, найден труп водителя (1999 года рождения).

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