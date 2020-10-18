Страшная авария в Вильнюсском районе: автомобиль попал под грузовик, погиб молодой парень

18 октября, около 8.20, в Вильнюсском районе, д. Галинес, на улице Галинес, BMW 525 врезался в грузовик, двигавшийся в том же направлении.

Водитель BMW в результате аварии погиб (возраст погибшего устанавливается). Пожарные вытаскивали тело погибшего из разбитой машины более часа.

Свидетели утверждают, что авария произошла на трассе А2, в сторону Вильнюса. Автомобиль BMW, по словам людей, врезался и наполовину попал под грузовик, который ехал по полосе разгона.

По данным LNK, за рулем BMW находился молодой человек 19 лет.