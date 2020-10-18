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Департамент полиции сообщил, что в Вильнюсском районе произошла серьезная авария, в результате которой погиб человек.
Страшная авария в Вильнюсском районе: автомобиль попал под грузовик, погиб молодой парень
© DELFI / Tomas Vinickas

18 октября, около 8.20, в Вильнюсском районе, д. Галинес, на улице Галинес, BMW 525 врезался в грузовик, двигавшийся в том же направлении.

Водитель BMW в результате аварии погиб (возраст погибшего устанавливается). Пожарные вытаскивали тело погибшего из разбитой машины более часа.

Свидетели утверждают, что авария произошла на трассе А2, в сторону Вильнюса. Автомобиль BMW, по словам людей, врезался и наполовину попал под грузовик, который ехал по полосе разгона.

По данным LNK, за рулем BMW находился молодой человек 19 лет.

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