Странный инцидент в Шальчининкском районе: контрабандисты забаррикадировались от пограничников

В воскресенье ночью пограничники Трибоньской заставы получили информацию о том, что в Раудонбальском лесу (Шальчининкский район) через установленный забор из Беларуси в Литву могли перебросить незаконный груз. В это место выслали патрульных пограничников и кинологов с собаками.

Служебная собака взяла след и пошла на территорию Литвы. Пограничники дошли до усадьбы в деревне Милвидай (Шальчининкский район), находящейся в 0,5 км от границы.

Пограничники стали проверять усадьбу. Двое мужчин отказались впустить пограничников и не подчинились требованию закрыть бегавшую на территории собаку.

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Один из мужчин с канистрой быстро пошел в хозпостройку и вскоре из нее пошел дым. Пограничники вызвали пожарных-спасателей, а сами ворвались во двор усадьбы. Собаку нейтрализовали с помощью слезоточивого газа.

Пожарные-спасатели потушили огонь. В хозпостройке пограничники обнаружили 30 обгоревших свертков, а в них 8860 пачек сигарет Minsk 5 Superslims и NZ Gold. На сигаретах были белорусские бандероли. Еще какое-то количество пачек сгорело.

Пограничники задержали 28-летнего Шальчининкского района и 25-летнего мужчину без гражданства, у которого есть постоянный вид на жительство в Литве. После допроса из задержали.

Начато расследование по факту хранения контрабанды, уничтожения имущества и за то, что они мешали законным действиям пограничников.