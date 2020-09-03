Столкнулись трактор и тягач, тракторист скончался в больнице

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2 сентября, в 11.20 ч., в Биржайском районе, в деревне Павасаришкис, на 9 км дороги Биржай–Англининкай–Папилис трактор МТЗ-82, которым управлял мужчина 1967 г.р., выезжая со второстепенной дороги, не пропустил ехавший по главной дороге тягач MAN, которым управлял мужчина 1986 г.р.
В 14.30 ч. того же дня тракторист скончался в больнице. Водителю тягача назначено амбулаторное лечение. Начато расследование.
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