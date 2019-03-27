Столкнулись лесовоз и VW Jetta, погиб человек

27 марта, в 16.11 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Ркишкском районе, в Юодупе, столкнулись два автомобиля, пострадал один из водителей.