27 марта, в 16.11 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Ркишкском районе, в Юодупе, столкнулись два автомобиля, пострадал один из водителей.
На месте происшествия выяснилось, что столкнулись VW Jetta и лесовоз. Водитель легкового автомобиля погиб.
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Столкнулись лесовоз и VW Jetta, погиб человек
27 марта, в 16.11 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило...
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