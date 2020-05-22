Столкновение двух BMW в Вильнюсе: виновник ДТП был пьян

Полиция сообщает, что в 22.17 ч. было получено сообщение о том, что в Вильнюсе, на перекрестке ул. Карейвю и Калварию столкнулись два BMW.
Звонивший информировал, что виновник ДТП, возможно, пьян.
На месте происшествия выяснилось, что очевидцы не ошиблись, в организме виновника ДТП было 2.44 промилле (во время второй проверки - 2.33 промилле). Журналистам на месте происшествия рассказали, что виновник ДТП едва стоял на ногах.
Ведется расследование.
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