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В четверг поздно вечером в Вильнюсе столкнулись два BMW. По предварительным данным, виновник ДТП был пьян.
Столкновение двух BMW в Вильнюсе: виновник ДТП был пьян
© DELFI / Erika Venckutė

Полиция сообщает, что в 22.17 ч. было получено сообщение о том, что в Вильнюсе, на перекрестке ул. Карейвю и Калварию столкнулись два BMW.

Звонивший информировал, что виновник ДТП, возможно, пьян.

На месте происшествия выяснилось, что очевидцы не ошиблись, в организме виновника ДТП было 2.44 промилле (во время второй проверки - 2.33 промилле). Журналистам на месте происшествия рассказали, что виновник ДТП едва стоял на ногах.

Ведется расследование.

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