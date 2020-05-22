Столкновение двух BMW в Вильнюсе: виновник ДТП был пьян

Полиция сообщает, что в 22.17 ч. было получено сообщение о том, что в Вильнюсе, на перекрестке ул. Карейвю и Калварию столкнулись два BMW.

Звонивший информировал, что виновник ДТП, возможно, пьян.

На месте происшествия выяснилось, что очевидцы не ошиблись, в организме виновника ДТП было 2.44 промилле (во время второй проверки - 2.33 промилле). Журналистам на месте происшествия рассказали, что виновник ДТП едва стоял на ногах.

Ведется расследование.