В ходе разведывательных действий было начато расследование по факту незаконного хранения большого количества наркотических и психотропных веществ и производства, хранения или реализации фальшивых евро.
Полиция выявила подозреваемого, которого подозревают в распространении в Вильнюсе большого количества наркотических веществ и поиске постоянных клиентов, желающих получить фальшивые евро. Информация подтвердилась ‒ в подвале многоквартирного дома полиция обнаружила секретный тайник.
Подозреваемый находчиво использовал пустое помещение в подвале многоквартирного дома, закрыл его на замок. Криминалисты провели обыск и обнаружили около двух килограммов кокаина (его стоимость на черном рынке около 150 000 евро), больше 31 000 фальшивых евро в банкнотах по 50 евро и другие вещи.
Суд разрешил взять подозреваемого под арест.
За совершенные преступления ему угрожает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Предполагают, что могут быть и другие подозреваемые.
В Клайпеде автобус врезался в дерево, есть пострадавшие (3)
5 февраля, в 16.03 ч., в Клайпеде , на ул Миниёс, автобус...
Столичные криминалисты обнаружили в подвале многоквартирного дома кокаин и фальшивые евро (5)
Криминалисты ГКП Вильнюсского округа провели еще одну...
Из-за ДТП с участием BMW закрыта Паневежская объездная дорога (1)
5 февраля, в 10.22 ч., по Единому номеру 112 было получено...
Запись прямой трансляции попалась на глаза полиции - у пьяных родителей забрали детей (7)
В воскресенье вечером неравнодушные жители защитили...
В Вильнюсе за рулем скончался водитель маршрутного автобуса (28)
В ночь на 5 февраля, в 0.26 ч., в Вильнюсе , на ул. С.Даряус ир...
TOP новостей
Президент и глава минобороны: Россия размещает под боком у Литвы "Искандеры" на постоянной основе (268)
Россия в понедельник разместила в Калининградской...
Cтавшие жертвами мошеннического проекта Prodeum специалисты из Литвы берутся за расследование (8)
Литовские эксперты в сфере технологии блокчейн (blockchain)...
Хватит газовать: в центрах техобслуживания Литвы водителей ждут новшества (13)
Уже в скором времени в центрах техобслуживания Литвы...
Стареющая Литва: людям придется работать дольше (66)
В Литве из-за эмиграции численность трудоспособного...
Численность населения в Литве сокращается неравномерно: обнаружена интересная тенденция (49)
Эмиграция нанесла удар по всей Литве , однако некоторые...