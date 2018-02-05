В ходе разведывательных действий было начато расследование по факту незаконного хранения большого количества наркотических и психотропных веществ и производства, хранения или реализации фальшивых евро.

Полиция выявила подозреваемого, которого подозревают в распространении в Вильнюсе большого количества наркотических веществ и поиске постоянных клиентов, желающих получить фальшивые евро. Информация подтвердилась ‒ в подвале многоквартирного дома полиция обнаружила секретный тайник.

Подозреваемый находчиво использовал пустое помещение в подвале многоквартирного дома, закрыл его на замок. Криминалисты провели обыск и обнаружили около двух килограммов кокаина (его стоимость на черном рынке около 150 000 евро), больше 31 000 фальшивых евро в банкнотах по 50 евро и другие вещи.

Суд разрешил взять подозреваемого под арест.

За совершенные преступления ему угрожает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Предполагают, что могут быть и другие подозреваемые.