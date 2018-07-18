Столичная полиция задержала за изнасилование "альфа-мужчину" Арутюнянаса

По неофициальным данным DELFI, был задержан Айринас Арутюнянас, который вел для мужчин курсы по ухаживанию за женщинами.

Криминалисты ГПК Вильнюсского округа проводят расследование в связи с изнасилованием. Выяснилось, что представлявшийся фотографом Довидасом подозреваемый в интернете искал девушек, которые хотели бы стать фотомоделями.

Он обещал девушкам возможность международной карьеры, а затем, возможно, одурманивая с помощью неустановленных препаратов, насиловал их, пользуясь их беспомощным состоянием.

В квартире подозреваемого провели обыск и обнаружили скрытые камеры. Фотографии, сделанные во время фотосессий и с помощью скрытых камер, вероятно, использовались в преступных целях.

Есть данные, что могут быть и другие пострадавшие, которые в полицию не обращались.

Всех пострадавших полиция просит обращаться по номерам 112 или (8 5) 271 6007.

После того, как информация попала в СМИ, Вильнюсская полиция 18 июля в 15 ч. провела официальную пресс-конференцию. На ней подробную информацию представил начальник ГКП Вильнюсского округа Саулюс Гагас.

Гагас сказал, что расследование было начато 4 июля. Подозреваемого выявили в течение 6 дней – 10 июля. Еще через два дня - 12 июля – его взяли под арест до 12 августа, позже решат, что делать дальше.

По словам Гагаса, подозреваемый в 2017 г. уже был осужден по 209 ст. УК ЛР – преступное банкротство. По его словам, ему был назначен штраф.

Гагас указал, что во время обыска в квартире Арутюнянаса обнаружили не только скрытые камеры, но и видеозаписи. Гагас сказал, что судя по записям, могли быть и другие девушки, попавшие в сети извращенца.

На вопрос, применялось ли в отношении девушек насилие, Гагас сказал, что и это могло быть.

"Насилие – тут трудно сказать. Поскольку нам неизвестны все пострадавшие, ведь каждый случай индивидуален. Подозревают, что могло быть и насилие", – сказал Гагас.

DELFI удалось выяснить, что подозреваемый - Арутюнянас, представляющийся "альфа-мужчиной". Он в интернете организовывал специальные курсы для мужчин по ухаживанию за женщинами.

Эти его видеоклипы быстро принесли ему известность.

Однако в 2015 г. он сообщил о прекращении этой деятельности, поскольку якобы получил предложение о работе от крупной компании. До 2015 г., по его словам, он обучил больше 100 мужчин "цеплять" девушек.

"Больше книги писать не буду, больше не будет никаких видео, буду лишь продавать то, что уже создано", – сказал тогда журналистам Арутюнянас.

В поле зрения правоохраны Арутюнянас попадал и в 2014 году, когда его обвиняли в предании огласке интимных личных видео.

Тогда выяснилось, что его друг снимал на видео свидание "альфа-самца" и одной жительницы Вильнюса. Потом видео появилось на Youtube. На нем был и половой акт, хотя на самом деле интима между ними не было.

На видео было видно, как девушка после свидания приходит с "донжуаном" к нему домой и бросается к нему в объятия. И хотя лица девушки не видно, создается впечатление, что на видео та же девушка, с которой Арутюнянас был на свидании.

Это оскорбило попавшую в капкан девушку. Она подала в суд с требованием возместить моральный ущерб, который оценила в 30 000 евро.