Столичная полиция задержала подозреваемых и изъяла кокаин на сумму 240 000 евро

Полиция Вильнюсского комиссариата успешно воспользовалась информацией криминальной разведки о лицах, распространявших наркотики в Вильнюсе – начато расследование по факту хранения большого количества наркотиков и психотропных веществ.
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Расследование было начато в апреле 2018 года по 3 ч. 240 ст. УК Литвы.

Расследование было начато после того, как получили данные о том, что хорошо известные полиции лица, члены действующих в Вильнюсе преступных структур, занимаются распространением наркотиков и психотропных веществ.

В ходе расследования были получены все необходимые данные и в июне 2018 г. были задержаны подозреваемые, проведены обыски.

Во время обыска полиция обнаружила очень большое количество – около 3 кг кокаина. Стоимость наркотика на черном рынке - 240 000 евро. Всем троим подозреваемым предъявлены обвинения по факту незаконного хранения наркотиков с целью их распространения.

Все они были взяты под арест до суда.

Им грозит 10-15 лет лишения свободы. Предполагают, что есть и другие подозреваемые.

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