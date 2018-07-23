Столичная полиция задержала подозреваемых и изъяла кокаин на сумму 240 000 евро

Расследование было начато в апреле 2018 года по 3 ч. 240 ст. УК Литвы.

Расследование было начато после того, как получили данные о том, что хорошо известные полиции лица, члены действующих в Вильнюсе преступных структур, занимаются распространением наркотиков и психотропных веществ.

В ходе расследования были получены все необходимые данные и в июне 2018 г. были задержаны подозреваемые, проведены обыски.

Во время обыска полиция обнаружила очень большое количество – около 3 кг кокаина. Стоимость наркотика на черном рынке - 240 000 евро. Всем троим подозреваемым предъявлены обвинения по факту незаконного хранения наркотиков с целью их распространения.

Все они были взяты под арест до суда.

Им грозит 10-15 лет лишения свободы. Предполагают, что есть и другие подозреваемые.