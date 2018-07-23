Столичная полиция задержала подозреваемых и изъяла кокаин на сумму 240 000 евро

Расследование было начато в апреле 2018 года по 3 ч. 240 ст. УК Литвы.
Расследование было начато после того, как получили данные о том, что хорошо известные полиции лица, члены действующих в Вильнюсе преступных структур, занимаются распространением наркотиков и психотропных веществ.
В ходе расследования были получены все необходимые данные и в июне 2018 г. были задержаны подозреваемые, проведены обыски.
Во время обыска полиция обнаружила очень большое количество – около 3 кг кокаина. Стоимость наркотика на черном рынке - 240 000 евро. Всем троим подозреваемым предъявлены обвинения по факту незаконного хранения наркотиков с целью их распространения.
Все они были взяты под арест до суда.
Им грозит 10-15 лет лишения свободы. Предполагают, что есть и другие подозреваемые.
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