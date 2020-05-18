aA
Вильнюсская полиция разыскивает пропавшую 16-летнюю девушку Анастасию Бартошевич (2004 г,р.).
Столичная полиция разыскивает пропавшую 16-летнюю девушку
© Vilniaus aps. VPK

5 мая, в 13.30 ч., девушку доставили в социальной дом опеки, на ул. Лакштингалу, однако она сразу же покинула его и пропала. По данным полиции, девушка сбегает не первый раз.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы черные, до плеч. На ней была черная куртка, серые брюки, черные кеды.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении девушки, просьба связаться со следователем Агнешкой Клеевской по ном. (8 5) 271 8101, моб. тел. 8 616 18400 или по номеру 112.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Решение о продолжении или отзыве карантина может зависеть от двух факторов (110)

Тема карантина в Литве политизируется все больше –...

Премьер: по сравнению со Швецией, Литва выбрала сбалансированный вариант (74)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...

Глава Минздрава Литвы: пока не могу назвать ни срок, ни точные критерии отзыва карантина (6)

Парламентская оппозиция требует от главы Минздрава...

Еще один этап смягчения карантина: открываются детские сады и спортклубы (40)

В Литве с 18 мая открываются детские сады, кафе и...

Страны Балтии, Польша, Грузия и Украина осудили действия России в Крыму (59)

Министры иностранных дел Эстонии , Латвии , Литвы ,...

|Maža didelių žinių kaina