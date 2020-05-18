Столичная полиция разыскивает пропавшую 16-летнюю девушку

5 мая, в 13.30 ч., девушку доставили в социальной дом опеки, на ул. Лакштингалу, однако она сразу же покинула его и пропала. По данным полиции, девушка сбегает не первый раз.
Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы черные, до плеч. На ней была черная куртка, серые брюки, черные кеды.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении девушки, просьба связаться со следователем Агнешкой Клеевской по ном. (8 5) 271 8101, моб. тел. 8 616 18400 или по номеру 112.
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