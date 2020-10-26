aA
Среди деревянных столешниц, привезенных из Беларуси таможенники обнаружили больше 50 000 пачек контрабандных сигарет.
Iš Baltarusijos įvežtuose stalviršiuose muitininkai rado per 50 tūkst. pakelių cigarečių
Iš Baltarusijos įvežtuose stalviršiuose muitininkai rado per 50 tūkst. pakelių cigarečių
© MKT

По данным таможни, нелегальный груз на КПП Райгардас был задержан 9 октября, но разбор груза завершили только на прошлой неделе. По словам таможенников, Fiat Ducato, которым управлял гражданин Беларуси, приехал в Литву в 11 ч.

Водитель указал, что везет в Алитус столешницы. Один из таможенников обратил внимание на необычную толщину столешниц, поэтому решили одну из них проверить с помощью рентгена.

Выяснилось, что в 66 деревянных конструкциях было 50 100 пачек сигарет NZ Gold, их стоимость со всеми налогами - 177 000 евро.

Водитель по решению суда был арестован на два месяца. Начато расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

В Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде вводится карантин, появятся новые ограничения

Правительство Литвы в понедельник объявило о введении...

Встреча консерваторов с президентом: озвучили принципы переговоров о коалиции, Науседа пожелал Шимоните успехов на посту премьера (33)

Консерваторы идут на переговоры о коалиции безо всяких...

В Литве еще один антирекорд – 766 заболевших коронавирусом, скончались два человека (30)

За минувшие сутки в Литве был подтвержден еще один...

Экс-президент Литвы: "крестьян" накрыла вторая волна коронавируса (16)

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что...

В красной зоне 21 муниципалитет, министр рассказал, что меняется (17)

Все больше муниципалитетов попадает в красную зону...

|Maža didelių žinių kaina