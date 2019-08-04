Среди нетрезвых водителей в Литве попался и гражданин Индии

3 августа, в 19:12, около Ретаваса, на дороге Крижкальнис-Ретавас-Вежайчяй, гражданин Индии 1989 года рождения управлял автомобилем Audi A6 в состоянии опьянения. С помощью алкотестера у него была установлена степень опьянения 2,28 промилле.