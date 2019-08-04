Среди нетрезвых водителей в Литве попался и гражданин Индии

В субботу сотрудники полиции Литвы остановили десятки нетрезвых водителей. На этот раз досудебное расследование из-за вождения в состоянии опьянения более чем 1,5 промилле начато в отношении гражданина Индии.
© DELFI / Ainis Gurevičius

3 августа, в 19:12, около Ретаваса, на дороге Крижкальнис-Ретавас-Вежайчяй, гражданин Индии 1989 года рождения управлял автомобилем Audi A6 в состоянии опьянения. С помощью алкотестера у него была установлена степень опьянения 2,28 промилле.

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