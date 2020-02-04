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31 января вечером на КПП в Лаворишкес таможенники проверили груз досок из Беларуси и обнаружили тайник с 280 000 пачек сигарет. В этом году это самый крупный контрабандный груз из задержанных в Литве. Его стоимость - почти миллион евро.
Среди белорусских досок - сигареты почти на миллион евро
© MKT

31 января, в 22 ч., в Лаворишкес на тягаче Iveco приехал белорус A. M., который указал, что везет в Литву доски. Таможенники проверили груз и обнаружили большую партию контрабандных сигарет - 280 000 пачек 7 видов на сумму 977 000 евро со всеми налогами.

Водитель и груз были задержаны. Начато расследование.

2 февраля суд разрешил взять водителя под арест на месяц.

По уточненным данным, в прошлом году литовская таможня задержала 8 250 000 пачек контрабандных сигарет. Это на 34% больше, чем в 2018 году.

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